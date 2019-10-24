Vanlı halterci Bosna Hersek’ten madalyayla döndü

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bosna Hersek’te düzenlenen Bosna Halter Kupası’nda mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Takımı sporcularından Ferhat Türker, 120 kilogram koparma, 155 kilogram silkme ve totalde ise toplamda 275 kilogram kaldırarak üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Bosna Hersek’te 1720 Ekim 2019 tarihleri arasında 19 ülkeden 348 erkek ve 95 kadın olmak üzere toplamda 443 sporcunun katılımıyla yapılan Bosna Halter Kupası Şampiyonasına, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Takımı da 2 sporcuyla katıldı. Sporcularından Ferhat Türker 120 kilogram koparma, 155 kilogram silkme ve totalde ise toplamda 275 kilogram kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Türker’in Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç, federasyon tarafından 19 ülkeden toplam 443 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Bosna Halter Kupası Şampiyonasına 2 sporcu ile katıldıklarını belirterek, “Büyük erkekler kategorisinde sporcularımızdan Ferhat Türker 120 kilogram koparma, 155 kilogram silkme ve totalde toplam 275 kilogram kaldırarak üçüncülük madalyasını ülkemize kazandırdı. Sporcumuz Ferhat’ı yürekten kutluyorum. Sporcumuz Şahin Çelik ise, 410 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için sıkı bir çalışma içerisinde. Üçüncülük madalyası ile döndüğümüz Bosna Halter Kupası’nı ileriki tarihlerde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında da ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istiyoruz” dedi.

Vanlı sporcu, ödül töreninde Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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