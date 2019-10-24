Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:25

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.