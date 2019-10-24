Hayvan pazarı kaçak kasaplardan temizlendi

Van’da hayvan pazarının bitişiğinde kaçak kesim yapan satıcılar bölgeden uzaklaştırılırken, kaçak kasapların kaldırıldığı alanlarda ise zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kaçak hayvan kesimi yaparak halk sağlığını hiçe sayan istismarcılara karşı dün operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyonda kaçak hayvan kesimi yapan şahıslar, zabıtalara saldırmış biri ağır olmak üzere 5 zabıta memuru yaralanmıştı. Polis ekipleri de, zabıtaya saldıran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek gözaltılar yapmıştı.

Yapılan müdahalenin ardından bugün itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi

zabıta ekipleri alanda denetimlerini artırırken, polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kaçak kasapların boşalttığı alanlarda ise gözle görülür temiz bir görüntü oluştu.

Koku ve hayvan artıkları nedeniyle evlerinde kalmakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri, “Rastgele kesilen hayvanlar nedeniyle bölge adeta leş kokuyordu. Bu nedenle de mahallemiz sokak hayvanlarının istilası altındaydı. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemizi birkaç kişinin rantına kurban etmesinler” dedi.

Denetimler aralıksız devam edecek

Halkın sağlığını hiçe sayanlara göz yummayacaklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ise, “Uzun zamandan bu yana Van’ın büyük sorunlarından biri olan kaçak kasaplar artık diledikleri yerlerde hayvan kesemeyecekler. Birçok yerden gelen şikâyetler üzerine dün itibariyle bu kötü görüntüye son vererek kaçak kasapları ortadan kaldırdık. Çünkü bu alanlarda hasta, çalıntı hayvanlar hijyenik olmayan şartlarda kesiliyordu. Biz Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi bir duruma asla müsaade edemeyeceğimiz gibi denetimlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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