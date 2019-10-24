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Kardeş Van kedileri İstanbul’da podyuma çıkacak ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler yarışmaya ...

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda bakımları titizlikle yapılan 'Başak' ve 'Su' isimli kardeş kediler, İstanbul'da düzenlenecek "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda 250 kedi ırkıyla birlikte podyumda boy gösterecek.

Kardeş Van kedileri İstanbul’da podyuma çıkacak ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler yarışmaya hazır

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımları titizlikle yapılan ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler, İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması”nda 250 kedi ırkıyla birlikte podyumda boy gösterecek.
Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, bu kez güzellikleriyle yarışmaya hazırlanıyor. Kardeş Van kedileri, 31 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da kapılarını açacak Petzoo Türkiye 2019 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması”nda podyuma çıkacak. ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler, düzenlenecek güzellik yarışması için yapılan bakımlarının ardından, yaklaşık bir buçuk aydır özel bir eğitimden geçti.

“Uluslararası düzeyde bir yarışma olacak”
İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Başak ve Su isimli kedilerinin dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedi ırkının katılacağı yarışmada boy göstereceklerini belirtti. Uluslararası düzeyde bir kedi güzellik yarışması olacağını ifade eden Merkez Müdürü Kaya, “Türkiye’deki bütün kedi dernekleri ve federasyonlarının düzenleyici olarak görev aldığı İstanbul kedi güzellik yarışmasıyla ilgili olan fuara davet edildik. Türkiye Kedi Federasyonu’nun talebi üzerine biz yarışmaya katılmaya karar verdik. Dünyadaki 250 kedi ırkının bu yarışmaya katılımı bekleniliyor. Uluslararası düzeyde bir yarışma olacak. Bizde bu yarışmada Van kedisinin güzelliğini sergilemek istiyoruz” dedi.

“Van kedisini anlatma imkanı bulacağız”
Dünyada kedi konusunda etkin olan insanların katılacağı fuarda Van kedisini yeniden tanıtma imkanı bulacaklarına dikkat çeken Kaya, “Fuar kapsamında düzenlenecek programda eğitim ve tanıtım çalışmaları da olacak. Dolaysıyla uluslararası düzeyde kedi konusunda etkin insanların da katılacağı bir fuar bekleniliyor. Bizlerde Van kedisini anlatma imkanı bulacağız” diye konuştu.

“Başak ve Su isimli iki kardeş kediyle katılacağız”
Kedi villasında bulunan bütün kedilerin çok güzel olduğunu ve bu yüzden en güzel Van kedisini seçerken hiç zorlanmadıklarına dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir yarışmaya katılacağınız zaman en güzel hayvanınızı götürmek istersiniz. Bizim bu konuda sayısız alternatifimiz var. Kedilerimizin hepsi çok güzeldir. Kedilerimize özenle bakılıyor ve hepsi eğitimlidir. Bu yüzden biz her gün yarışmaya hazırız. Ancak bu kapsamda yine bir buçuk aydır bir çalışma yürütüyoruz. Yarışmaya Başak ve Su isimli iki kardeş kediyle katılacağız. Dolayısıyla başarılı geçmesini diliyoruz.”

VAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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