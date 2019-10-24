Van Büyükşehir Belediyesinden akaryakıt ihalesi

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ihaleler canlı yayınlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde ‘Akaryakıt Mal Alımı İşi’ ihalesi gerçekleştirilecek.

‘Akaryakıt Mal Alımı İşi’ ihalesinin 25 Ekim Cuma günü saat 14.30’da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacağı ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı verileceği belirtildi.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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