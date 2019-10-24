Gürpınar’da dengbejlik geleneği yaşatılıyor

Van’ın Gürpınar ilçesinde farklı mahallelerden bir araya gelen dengbejler, seslendirdikleri kılamlarla (şarkı) eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyorlar.

Kurulan divanda yer alan dengbejler, bir araya gelerek yüzyıllardır yaşanmış aşkların ve acıların anlatıldığı uzun havaları seslendiriyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla kurulan dengbej divanı programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kıl çadırında düzenlenen programda konuşan Başkan Tanış, dengbej divanı programının her hafta çarşamba günü düzenleneceğini aktardı. Başkan Tanış, “Vatandaşlarımızın programa ilgi ve alakalarını görünce bir karar aldık. Her çarşamba akşamı 3 mahallemizi misafir ederek divanımızı geleneksel hale getireceğiz. Bu programla amacımız hem eskiye götürmek hem de kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak. Söyledikleri kılamlarla bizleri geçmişe götüren başta dengbejlerimiz olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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