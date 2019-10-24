Van’da ağız ve diş sağlığı taraması

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan kreş ve gündüz bakım evinde bulunan 26 yaş arası çocuklara yönelik ağız ve diş sağlı taraması gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezinin okul sağlığı biriminde görevli Dt. Elif Ersöz Soysal tarafından, toplam 70 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. Çocuklara diş fırçalama ve dişlerin önemi konusunda yaşlarına uygun olacak şekilde çene maketi ile görsel olarak eğitimler verildi. Çocukların ağız ve diş muayenesi, çene büyüme ve gelişim durumları değerlendirilip, sıkıntılı durumlardaki çocukların velilerine muayene bilgilendirme formu verilip bir üst merkeze gitmeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca okul sağlığı birimi tarafından çocuklara diş fırçası, diş macunu ve kalem kutusu hediye edildi.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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