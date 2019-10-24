Van’da öğrencilere kırtasiye desteği

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Van Temsilciliği tarafından Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kırtasiye desteği sağlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından öğrencilere teslim edilmek üzere İstanbul’dan gönderilen kırtasiye malzemeleri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Değer ve Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın tarafından okul müdürü Abdulaziz Öztürkçü nezaretinde öğrencilere ulaştırıldı. Van şehrinin artık bir deniz şehri olarak bilinmesi gerektiğini belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, “Şehrimizin deniz kenti olma özelliğini iyi idrak etmeli ve anlatma gayretinde olmalıyız. Bu noktada gerekli alt yapının sağlanması için girişimlerde bulunmalıyız. Hepimize sorumluluk düşmektedir. Bizler Van TSO olarak bu özelliğimizin farkında olarak girişimlerde bulunduk. Deniz Ticaret Odası temsilciliğinin Van ilinde hizmet vermesi amacı ile birçok çalışmalarımız oldu. Denizcilik okulunda eğitim gören öğrencilerimizin daha donanımlı bir alanda eğitim görmesi için çaba sarf etmeliyiz. Henüz 1516 yaşında olan öğrencilerimizin ilerleyen zamanlarda denizcilik sektöründe söz sahibi olabilmesi için onları motive etmeli ve alt yapı olanaklarını sağlamak üzere girişimlerimizi artırmalıyız” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın ise, temsilcilik olarak kısa zamanda büyük işler yaparak kente artı değer kazandırmak üzere girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, “Gayretimiz bu minvalde devam edecektir. İMEAK Deniz Ticaret Odasının kıymetli yönetim kurulu ve meclis üyelerinin ilimize yaptıkları ziyaret esnasında kentimize destek verilmesi hususunda kendilerinden sözler aldık. İlk olarak böyle bir sürprizleri oldu. Bu tür destekler çok kıymetlidir. İlerleyen zamanlarda özellikle okulumuzun alt yapısını sağlamlaştırmak ve öğrencilerimizin yeteneklerini artırmak üzere daha iyi bir simülatör ve diğer donanımlar hususunda taleplerimiz olacak. Ayrıca öğrencilerimizin İstanbul başta olmak üzere deniz kıyısı olan büyük tersanelerde staj görmesi için bir dizi görüşmelerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulaziz Öztürkçü ise, desteklerinden dolayı İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Van Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.

VAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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