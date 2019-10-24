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PFDK'dan Van Spor FK'ye 10 bin lira ceza

İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle 10 bin lira para cazası, Van Spor FK yönetisici Ramzan Bildirici'ye ise hak mahrumiyet cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle 10 bin lira para cazası, Van Spor FK yönetisici Ramzan Bildirici'ye ise hak mahrumiyet cezası verdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, geçtiğimiz cumartesi günü evinde konuk ettiği Sivas Belediyespor ile oynadığı müsabakada yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle6 bin TL rapa cezaile cezalandırılmasına, aynı müsabakadaVan Spor FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı4 bin TL para cezasıverildi. Toplantıda alınan diğer bir karar ise, aynı müsabakadaVan Spor FKgörevlisiRamazan Bildirici'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleihtar cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakadaVan Spor FKgörevlisiRamzan Bildirici'nin rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle21 gün hal mahrumiyet cezasıverildi.

VAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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