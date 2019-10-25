Kaymakam Meral Uçar Arpa’dan Dilimli Mahallesi’ne ziyaret

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, ilçeye bağlı Dilimli Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Meral Uçar Arpa, eksiklikleri tespit ederek yapılacak hizmetler konusunda da halkı bilgilendirdi. Mahalledeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Arpa, çocuklarla özel olarak ilgilenerek hediye dağıttı. Kaymakam Arpa, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızla bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. İhtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle dar gelirli hastalarımızı ziyaret edip ihtiyaçları ve tedavileri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mahallelerdeki bayanlarımız ve genç kızlarımızla ayrı toplantı yapıp taleplerini değerlendiriyoruz. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Meral Uçar Arpa’ya; Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Muammer Taşdelen, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Şirazi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas eşlik etti.

VAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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