Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2011 yılında iki yıkıcı deprem yaşayan Van için 'Deprem Park' önerisinde bulundu.

Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2011 yılında iki yıkıcı deprem yaşayan Van için ‘Deprem Park’ önerisinde bulundu.
Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen iki yıkıcı depremin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısı hala unutulmadı. Bunun üzerine depreme hazırlık konusunda yeni bir öneride bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, birinci derece deprem kuşağında yer alan Van için 150 dönümlük arazi üzerine ‘Deprem Park’ yapılmasını önerdi. Rektör Şevli, Maden Tetkik ve Arama İl Müdürlüğüne (MTA) ait arazi üzerine ‘Millet Bahçesi’ perspektifinde "Deprem Park"ın yapılmasının Van için büyük önem taşıdığını belirtti.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile birlikte AFAD’ın lojistik deposunu ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, Van ilinin 3035 yılda bir yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arazisinin hemen yanında MTA’ya ait bir arazi var. Bu arazide AFAD’ın lojistik deposu da var. Kızılayın da bu arazide bir lojistik deposu kurma isteğinin olduğunu öğrendik. Bu arazi 150 dönümlük bir arazidir. Üniversite olarak buranın güzel bir ‘Millet Bahçesi’ olmasını istiyoruz. Bu Millet Bahçesi’nin deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenerek ‘Deprem Park’ olmasını istiyoruz. Depreme karşı hazırlık yapmamız lazım. Bu kapsamda Van YYÜ olarak önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik” dedi.

“Afetlerde vatandaş güvenli bir bina hissini kaybediyor”
Türkiye’nin yüzde 97'sinin deprem bölgesinde yer aldığının altını çizen İTÜ Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, “Depremle yaşamayı sadece depremlerde hatırlamak yerine deprem öncesi hazırlık yaparak vatandaşların deprem sonrası ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Bunun için afet parklarına ihtiyaç duyuluyor. Bu parkların afette kullanılacak halde olması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Afetlerde vatandaş güvenli bir bina hissini kaybediyor. Yıkılmayacak sağlam binalarda kalmak istiyor. Bu nedenle parklarımızı hatta şu anda lojistik depo olarak kullandığımız çelik yapılı yerleri deprem sonrası toplanma, yaralılara müdahale etme alanlarına uygun hale getirebiliriz. Fosseptik çukuruyla, tuvaletiyle su tankıyla, yemek pişirme tesisatıyla, belki küçük sahra hastanesi reviriyle böyle parklar Türkiye'de inşa edilmek isteniyor” diye konuştu.

“Türkiye'de örnek bir deprem toplanma alanı olabilir”
Van'daki MTA arazisinde yapılması önerilen Deprem Park’ın Türkiye'de örnek bir deprem toplanma alanı olabileceğine dikkat çeken Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'de ilk defa bir Millet Parkı, Afet Parkı olarak kullanılacak şekilde yapımı tasarlanmış. Türkiye'ye örnek bir proje olacaktır. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum. İstanbul'da afet anında henüz böyle bir alt yapısı olan bir toplanma alanı yok. Şu an afet toplanma alanları belirlendi ve belediyelere tebliğ edildi. Ülkemizde Japonya'daki gibi bir afet toplanma alanı henüz inşa edilmiş değildir.”

“Bu projeyi önemli ve anlamlı buluyoruz”
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da, başta deprem olmak üzere afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, “Dirençli toplumlar oluşturmamız ve vatandaşlarımızı bu konuda yetiştirmemiz lazım. Afet öncesi yapılacak olan hazırlıklar çok önemli. En başta binalarımızın çok sağlam olması gerekiyor. Van YYÜ'nün ortaya koymuş olduğu bu proje önemli ve anlamlıdır. Vatandaşlarımız afet anında bu alana toplanabilecek, normal zamanlarda da buralara gelip dinlenebilecek. Dünyada örnekleri olan afet parkalarının ülkemizde yapılması önemlidir. Bizde AFAD olarak bu ve benzeri projelere destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

VAN

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Meral Uçar Arpa’dan Dilimli Mahallesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Meral Uçar Arpa’dan Dilimli Mahallesi’ne ...
Erciş’te yaban domuzlarına sürek avı
YEREL HABERLER Erciş’te yaban domuzlarına sürek avı
‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER ‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ...
Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı Van Valisi Bilmez, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı Van Valisi ...
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı (2)
YEREL HABERLER Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı ...
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı
YEREL HABERLER Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı
Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
YEREL HABERLER Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
PFDK'dan Van Spor FK'ye 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER PFDK'dan Van Spor FK'ye 10 bin lira ceza
Van’da öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Van’da öğrencilere kırtasiye desteği
İhaleye fesat karıştıran 2 kişi işten çıkarıldı
YEREL HABERLER İhaleye fesat karıştıran 2 kişi işten çıkarıldı
Van’da ağız ve diş sağlığı taraması
YEREL HABERLER Van’da ağız ve diş sağlığı taraması
Edremit Kalesi'ndeki ışıklandırmalar tahrip edildi
YEREL HABERLER Edremit Kalesi'ndeki ışıklandırmalar tahrip edildi
Gürpınar’da dengbejlik geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Gürpınar’da dengbejlik geleneği yaşatılıyor
Van’da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı
YEREL HABERLER Van’da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı
Van YYÜ, URAP'ın başarı sıralamasında yükseldi
YEREL HABERLER Van YYÜ, URAP'ın başarı sıralamasında yükseldi
Van Büyükşehir Belediyesinden akaryakıt ihalesi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden akaryakıt ihalesi
Kardeş Van kedileri İstanbul’da podyuma çıkacak ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler yarışmaya hazır
YEREL HABERLER Kardeş Van kedileri İstanbul’da podyuma ...
Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’ya ait silah ve ...
Hayvan pazarı kaçak kasaplardan temizlendi
YEREL HABERLER Hayvan pazarı kaçak kasaplardan temizlendi
Başkan Şahin’den ‘elektronik uygulamalar’ açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den ‘elektronik uygulamalar’ açıklaması
İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu
Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Gürpınarlı öğrencilerden Başkan Ensari’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gürpınarlı öğrencilerden Başkan Ensari’ye ziyaret
Büyükşehirin Van Gölü duyarlılığı devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin Van Gölü duyarlılığı devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X