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Başkan Tanış'ın 6 aylık icraatları

İHA

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6 aylık icraatlarını basın mensupları ile paylaştı.

Başkan Tanış'ın 6 aylık icraatları

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6 aylık icraatlarını basın mensupları ile paylaştı.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Norduz Sofrası'da basın mensupları bir araya geldi. Başkan Tanış, göreve geldiği 6 aylık sürede yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Çalışmalarını kısa başlıklarla sıralayan Başkan Tanış, "192 kilometre sulama kanalı ve 10 adet sulama göleti temizlendi, 89 adet su bendi inşa edildi. Ayrıca 231 koruge boru döşendi. Sezonun ilk asfaltını ilçemizde bulunan yollarla buluşturduk. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için parke taşı çalışmasını başlattık. Bu kapsamda 2019 yılı için 150 bin metrekare parke taşı hedefimizi 20 Kasım'da tamamlayarak
vatandaşlarımizin hizmetine sunuyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren stabilize yol yapım, bakım ve onarım işleri kapsamında
153 kilometrelik çalışma yürütüldü. Ayrıca 50 bin 78 m3 hafriyat kaldırıldı. Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesi kapsamında yaşlılar, engelliler, hastalar ziyaret edilerek evde bakım ve kuaförlük hizmeti veriliyor. GİMER kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ev sahibi yapıyoruz. Yardımseverlerle kurduğumuz gönül köprüsü ile ihtiyaç sahibi binlerce öğrencimize ayakkabı dağıtıyoruz. "Bir Masal Bir Köy" projesi ile kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatroyla buluşuyor. Belediyemizce açılan tiyatro, müzik, işaret dili, güreş kurslarıyla gençleri her alanda eğitmeye
devam ediyoruz. "Gönlümüz Bir Soframız Bir" diyerek kurduğumuz iftar sofralarımizda binlerce vatandaşımızı misafir ettik. Cuma ziyaretleri kapsamında her hafta farklı mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz WiFi hizmeti ilçe merkezi ve Güzelsu Mahallesi'nde yaşayanlara hizmet vermeye başladı. 7 sera ile 2 açık alanda yerli üretime devam ediyoruz. Domates, salatalık, biber, patlican, kavun, karpuz ve çileğin üretildiği alanlarda bu yıl 17 ton ürün elde edildi" dedi.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni çocukları olmuş anneleri ziyaret ederek 200 "Hoş Geldin Bebek" seti hediye ettiklerini ifade eden Başkan Tanış, "Gürpınar Belediyesince "Dengbej Divanı" kurularak ilk program gerçekleştirildi. Gençlik Meclisi kurularak gençlerin Gürpınar'ın inşasında söz sahibi olmasını sağladık. Çeşitli konularda seminer
ve konferanslar düzenleyerek vatandaşlarımızın kültürel seviyelerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurumlar ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenleyerek vatandaşları sportif aktivitelerle buluşturuyoruz. İhtiyaç dahibi 500 aileye gıda kolisi dağıttık. Gençlerimizi çeşitli spor dallarıyla buluşturuyoruz. Kurduğumuz yeni oyun parklarıyla çocuklarımız doyasıya eğleniyor. Belediyemizce bin 600 adet ağaç, ağaççık ve çalı grubu ekimi yapıldı. Camilerimize belirli aralıklarla temizlik hizmeti yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Cami, taziye evi ve Kur'an kurslarının eksikliklerini tamamlayarak bu yıl içerisinde 1 milyon lira harcadık. Kentin çeşitli noktalarında yer alan çöp konteynerlerinde dezenfekte ve sinekle mücadele çalışmalarımız devam ediyor. 62 düğün 25 taziye ve 3 mevlit programına çadır temin edilip kurulumu gerçekleştirildi. Geri dönüşüm malzemeleriyle dinlenme alanları ve 2 adet çeşme inşa edildi. Yeşil bir Gürpınar için sürdürdüğümüz hizmetler kapsamında ağaç bakım, ot temizliği, toprak ile gübre desteği ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tanış'ın hayata geçirmek için planlanan projeleri;
"Ayağa Kalk Hoşap Projesi", "Güzelsu Mahallesi Turist Karşılama Merkezi Projesi", "Güzelsu Mahallesi Dükkan Yapimi Projesi",
"2 adet Tekstil Kent Projesi" (Gürpinar ve Hosap), "Yarı Olimpik Yüzme Havuzu", "Bisiklet Yolu Projesi", "Tutmaç, Kırkgeçit ve Elaçmaz Mahalleleri çevre tasarım projeleri"

VAN

25 Ekim 2019 Cuma

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