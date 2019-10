Vali Bilmez’in eşi kurum müdürlerinin eşleriyle bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin eşleri ile bir araya geldi.

İl Müftülüğünün organizasyonunda düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meral Bilmez, kamu kurum müdürlerinin eşleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin eşleri ile her fırsatta bir araya gelmek istediğini ifade eden Bilmez, “Bizleri bir araya getiren İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Bu toplantı vesilesiyle hem daha yakından tanışmış olacağız, hem de Peygamber Efendimizin bizlere gösterdiği hayat rehberi olan sözlerini görüşeceğiz, konuşacağız. Efendimizin bıraktığı Kur’an ve sünnete sımsıkı sarılmak ve bu doğrultuda yaşama gayreti, her hakiki Müslüman’ın hayata dair rehberi olmalıdır. Allah hepimize bu gayret üzerinde ömür sürmeyi, her ne iş üzerinde meşgulsek bu gayret üzerinde işimizi sürdürmeyi ve en nihayetinde de bu gayretle, imanla son nefesimizi vermeyi nasip etsin. Bu noktada ömrümüzü Rabbimizi, Peygamber Efendimizi ve onun bıraktığı Kur’anı, sünnetleri tanımak, anlamak ve hayata geçirme çabası ile yaşamamız gerekiyor. Çünkü insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle de dirilir. Sözcükler Efendimizi anlatmakta kifayetsiz kalsa da yine onu konuşmak ve onu anlatmakla geçen dakikalar altın değerinde oluyor. İnşallah sizlerle geçireceğimiz zaman da bu nispette bereketlenecektir. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortam da gerçekleşen toplantı, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

