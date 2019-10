İpekyolu Belediyespor Kulübü basınla bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Belediyespor Kulübü, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıya İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tuci, İpekyolu Belediyespor Kulübü Başkanı Murat Öner, Başkan Yardımcısı Behice Cihan, kulüp yöneticileri Servet Aktaş, Uğur Topaloğlu, Teknik Yönetici Savaş Çiçekay ile takım kaptanı Ali Kurt katıldı. Burada kulüp hakkında gazetecilere bilgi veren Başkan Murat Öner, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen kongrede yönetime geldiklerini ifade ederek, amaçlarının sporun her branşında başarı elde etmek olduğunu söyledi. Sadece bir futbol kulübü olarak yer almadıklarını; basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm için de girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Öner, “Bu hafta kadın futbol takımımız da kuruldu. Amacımız Van’ın gençlerini, Van’ın yeteneklerini topluma kazandırmak ve onları sporla buluşturmaktır. Bu doğrultuda temennimiz, tüm sporseverlerin ve Vanlı iş insanlarının kulübe destek olmalarıdır. Çünkü biz sadece İpekyolu ilçesinin değil, tüm Van’ı kucaklayan, Van’ın tüm renklerini bir araya getiren bir kulübüz. Bu anlamda tek gayemiz ilimizdeki sporun tüm klasmanlarını geliştirmek, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları toplumla buluşturmak ve onları topluma kavuşturmaktır. Bu doğrultuda sporun her dalında başarı gösteren Vanlı sporcuları İpekyolu Belediyespor Kulübü çatısı altına almak için girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Toplantıda konuşan İpekyolu Belediyespor Teknik Yönetici Savaş Çiçekay ise, hedeflerinin takımı bölgesel amatör lige çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “Şu an kulüp çatısı altında U13, 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş gruplarımız var. Kadın futbol takımımızı da yeni kurduk. Hedefimiz İpekyolu Belediyespor’u 3. Lig’e çıkarmaktır. Şu anda Van Spor FK’da sadece bir Vanlı sporcumuz var. Bizim oynadığımız dönemde ise 1718 kişi emek veriyordu. Amacımız bu durumu yeniden oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Ali Kurt da, 17 yıl Van Spor’a emek verdiğini anımsatarak, “Bu tecrübelerimizi genç arkadaşlara aktarmak ve bu kentte yeniden bir heyecan oluşturmak için buradayız. İnşallah bunu da başaracağız. Ancak bu anlamda tüm Van halkından destek bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

