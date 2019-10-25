Van’da ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği

İHA

Van’da ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından "Hasta Hakları Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.
"Hasta Hakları Günü" günü nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri, beraberindeki Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve hastane personeliyle serviste yatan hastaları ziyaret etti. Hastalara çiçek veren Prof. Dr. Kayri, onlarla bir süre sohbet etti.
Hastanede modern bir hizmet sunduklarını vurgulayan Kayri, "Hastanemizin daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak için hep birlikte çok çalışmalıyız" dedi.

VAN

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAKA, sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van’da tamamlandı
YEREL HABERLER DAKA, sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van’da ...
Genel Sekreter Türkman’dan eğitim merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman’dan eğitim merkezine ziyaret
İpekyolu Belediyespor Kulübü basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyespor Kulübü basınla bir araya geldi
Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için çalışıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için ...
VASKİ’den içme suyu tespit çalışması
YEREL HABERLER VASKİ’den içme suyu tespit çalışması
Van’daki sağlık çalışanlarına 3 yıl için 4 bin TL maaş promosyonu
YEREL HABERLER Van’daki sağlık çalışanlarına 3 yıl için 4 bin TL ...
Vali Bilmez’in eşi kurum müdürlerinin eşleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşi kurum müdürlerinin eşleriyle bir ...
Vali Bilmez'in eşi yılsonu sergisinin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'in eşi yılsonu sergisinin açılışına ...
Van’da canlı hayvan pazarı için önemli kararlar alındı
YEREL HABERLER Van’da canlı hayvan pazarı için önemli kararlar ...
Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
Tıbbi atıkları yerinde dezenfekte etmek için cihaz üretildi
YEREL HABERLER Tıbbi atıkları yerinde dezenfekte etmek için cihaz ...
Kazada yaralanan 26 askerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 26 askerin tedavisi sürüyor
Oto galericiye 'kadınlı' tuzağa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Oto galericiye 'kadınlı' tuzağa 3 tutuklama
Başkan Tanış'ın 6 aylık icraatları
YEREL HABERLER Başkan Tanış'ın 6 aylık icraatları
Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi
YEREL HABERLER Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi
Kaymakam Meral Uçar Arpa’dan Dilimli Mahallesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Meral Uçar Arpa’dan Dilimli Mahallesi’ne ...
Erciş’te yaban domuzlarına sürek avı
YEREL HABERLER Erciş’te yaban domuzlarına sürek avı
‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER ‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ...
Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı Van Valisi Bilmez, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'da askeri araç kaza yaptı: 26 yaralı Van Valisi ...
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı (2)
YEREL HABERLER Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı ...
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı
YEREL HABERLER Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı
Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
YEREL HABERLER Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
PFDK'dan Van Spor FK'ye 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER PFDK'dan Van Spor FK'ye 10 bin lira ceza
Van’da öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Van’da öğrencilere kırtasiye desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X