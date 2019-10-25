Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, belediyenin çalışmalarını inceledi

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İçişleri Bakanlığı tarafından Van’ın Erciş Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye bağlı birim ve işletme sahalarında incelemelerde bulundu.

Birim yetkilileri ve saha çalışanlarıyla birebir görüşen Mehmetbeyoğlu, gece gündüz ekibiyle birlikte canla başla çalışıp Erciş’i hak ettiği hizmete kavuşturacaklarını belirtti.

VAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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