Van\u2019\u0131n G\u00fcrp\u0131nar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hayrullah Tan\u0131\u015f, cuma ziyaretleri kapsam\u0131nda vatanda\u015flarla bir araya gelerek talep ve \u00f6nerilerini dinliyor. Her cuma g\u00fcn\u00fc farkl\u0131 mahalleleri ziyaret eden Ba\u015fkan Tan\u0131\u015f, bu kapsamda Ortak\u00f6y, Erkald\u0131 ve Yola\u015fan mahallelerinde bulunan vatanda\u015flarla bir araya geldi. Ziyaret kapsam\u0131nda okullar\u0131 da ziyaret eden Ba\u015fkan Tan\u0131\u015f, okul idarecilerinden okullar hakk\u0131nda bilgi alarak eksiklerinin giderilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Muhtar, vatanda\u015f ve \u00f6\u011frencileri ziyaret eden Ba\u015fkan Tan\u0131\u015f, hem G\u00fcrp\u0131nar Belediyesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan hizmetleri anlatarak yeni planlamalar\u0131 isti\u015fare etti hem de kendisine y\u00f6neltilen \u00f6neri ve talepleri yerinde dinledi. Se\u00e7im s\u00fcrecinin \u00fczerinden 6 ay ge\u00e7mesine ra\u011fmen her cuma mahallelerde vatanda\u015flarla bir araya gelmeye \u00f6zen g\u00f6sterdi\u011fini anlatan Ba\u015fkan Tan\u0131\u015f, \u201c\u0130l\u00e7enin d\u00f6rt bir yan\u0131na en iyi hizmeti g\u00f6t\u00fcrmenin gayreti i\u00e7erisindeyiz. Bunun i\u00e7inde \u00f6ncelikle mahallelerimizi ziyaret ediyor vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7 ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Hem\u015fehrilerimizin fikirlerini almak ve g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunmak i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu ziyaretler son derece verimli ge\u00e7iyor. Allah\u2019\u0131n izniyle vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu desteklerle G\u00fcrp\u0131nar\u2019\u0131 hep beraber in\u015fa edece\u011fiz. Belediye olarak elimizden geldi\u011fince, g\u00fcc\u00fcm\u00fcz yettik\u00e7e \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalara imza atmaya devam edece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.