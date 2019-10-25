Van heyetinden Bakan Turhan’a ziyaret

AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal öncülüğündeki Van heyeti, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ı ziyaret eden Van milletvekilleri Kartal ve Arvas’a, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer eşlik etti. Van gündemli yapılan toplantıda; ulaştırma, denizcilik, haberleşme konularında Ulaştırma ve Altyapı Bakanından destek talep edildi. Van’ın sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak projeler olarak öngörülen Van Şırnak yolu, çevreyolu, Edremit çevreyolu, Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesi, Kuskunkıran Tüneli İkinci Tüp Projesi, Havaalanı Köprülü Kavşağı, Karayolları Köprülü Kavşağı ve Üniversite Köprülü Kavşağı projeleri görüşüldü.

Van heyeti, şehrin jeopolitik ve jeostratejik konumu bakımından bölgenin lojistik üssü olduğunu belirterek, buna rağmen havayolu ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Van Ferit Melen Havalimanının 1 milyon 150 bin nüfusu olan Van’a hizmet ettiği, ancak hinterlandında bulunan Hakkâri, Bitlis, Ağrı ve Muş gibi iller de olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hitap ettiği vurgulandı. Yolcu kapasitesi ve doluluk oranına rağmen uçak seferlerinin eksik kaldığını Bakan Turhan’a ileten heyet, başta vatandaşlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, turizmciler, tüccar ve sanayicilerin beklentilerinin karşılanması hususunda Türk Hava Yolları tarafından Van’a düzenlenen uçuş seferlerinin arttırılması yönünde talepte bulundular.

VAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:23

YATSI 18:40

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