Van TSO’da ‘Kadın ve Girişimcilik’ paneli

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Kocaeli’den Van’a Uzanan Lezzet Köprüsü Kadın ve Girişimcilik” paneli düzenlendi.

Van TSO’da düzenlenen panele Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ile Kocaeli ve Van’dan kadın girişimciler katıldı. Panelde açılış konuşmasını yapan Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van ve Kocaeli’nin depremle ilgili aynı kaderi paylaştıklarını ifade etti. Aynı kaderi paylaşan iki ilin insanları olarak güzel bir etkinlik vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çeliktaş, “Van olarak turizm alanında çok büyük bir potansiyele sahibiz. Van Gölü ve diğer tarihi değerler bunda önemli yer tutuyor. En fazla güneş alan il konumunda olan Van; toprağın, güneşin ve suyun şehridir. Umarım bu program, illerimizin tanıtımı açısından faydalı olur” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, Van’ın güzelliklerini her zaman duyduklarını dile getirerek, “İnşallah bu lezzet köprüsünü bu programla birlikte bir dostluk köprüsüne dönüştürmeyi diliyorum. Bu tür programlar önemsediğimiz kültürel programlar olup aynı zamanda ön yargıların kırılması için önemlidir. İnşallah bundan sonra da bu programları devam ettireceğiz“ ifadelerini kullandı.

Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da, kadınların analık gibi kutsal ve zor bir görevi yerine getiren varlık olduğuna vurgu yaparak, “Analık görevi gibi zor bir görevi yürüten bir insan; günlük hayatta, iş hayatında, çalışma hayatında çok şeyler başarır. Eğer biz destek olmasını bilirsek. Kadın meclisine bu konuda her türlü yetkiyi verdik. Çalışmanızı, programınızı yapın dedik. İşte bugün kadın CEO’larımız, iş kadınlarımız var” diye konuştu.

Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle’nin teşekkür konuşması ile devam eden program, moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayfer Özmen’in yaptığı; Cosinusmedia Ajans Başkanı Hatice Aydoğan Özsekmen, Türk Mutfağı Uzmanı Aydın Demir ile Çözüm İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık Kurucusu Betül Altınbaşak’ın konuşmacı olarak katıldığı panel ile sona erdi.

VAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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