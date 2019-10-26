VAN'da 12 yıl önce 180 dönüm arazide yetiştirilmeye başlanan elmalar, bu yıl Kuzey Irak'a ihracat edilecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, Türkiye'nin en güzel elmalarının Van'da yetiştirildiğini belirterek, "Van güneşli gün sayısı fazla olan ve 1700 rakımıyla ışığı kısa mesafede alan bir kent. Işığın dalga boyunun kısa olması nedeniyle de elma üzerine yoğun bir ışık düşüyor. Bu da meyvenin rengini ve şeklini, tadını güzelleştiriyor. Rengi iyi olan bir elmanın da vitamin değeri yüksek olur. Bu nedenle Van'da yetiştirilen elmalar Türkiye'nin en güzelidir. Bu yıl Kuzey Irak'a 300 ton elma ihracat edeceğiz ve şuanda onun hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

YYÜ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, derste anlattıklarını sahada da göstermek için 12 yıl önce meyve bahçesi kurdu. Yaklaşık 180 dönüm arazi üzerinde yetiştirilen 16 bin meyve fidanı arasında özellikle elma, armut, kayısı ve erik ağaçları beklenenin üzerinde ürün verince ihracata başlandı. Van'da yetiştirilen elmanın Türkiye'nin en güzeli ve en kalitelisi olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, bunu da Van'ın 1700 rakımda olması ve güneş ışınlarının dalga boyunun kısa olmasına bağlıyor. Işığın fazla olduğu yerde meyvelerin renk değerlerinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

"Renk kalitesinin artması demek aynı zamanda vitamin değerlerinin artması demek. Vitamin değerlerinin yüksek olması demek, antioksidan değerlerinin yüksek olması demek. Güneş meyve sebzelerde kalite değerlerini yükseltmekle kalmıyor. Güneş ışınlarının çok önemli bir özelliği de dezenfektan özelliği. Buradaki sebze ve meyvelerde hastalık çok nadir görülür. Bunda güneş ışınlarının etkisi çok yüksektir. Ayrıca kışında soğuk olduğu için hastalık ve zararlıların burada beslenmesi zordur. Bizim burada meyve ve sebzelerimiz kalite kriterleri bakımından çok üstün. Türkiye'nin en güzel elması hiç şüphesiz Van'da bunu iddia ediyorum. Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi burada yetişiyor. Aynı zamanda buradaki meyve ve sebze çok sağlıklı. Çünkü ilaç kullanılmıyor. Burada insanlarımıza sağlıklı güzel kaliteli ürün sunmaya çalışıyoruz."

DERSTE ANLATTIKLARINI SAHADA UYGULADI

Amacının üretim ile ilgili anlattıklarının derslerle sınırlı kalmaması olduğunu ve bu nedenle sahaya indiğini belirten Yaşar, "Sahada da bunu göstererek işe başladık. Ben bu bahçeyi kurduktan sonra Van Gölü Havzasında ciddi anlamda meyve bahçeleri kurdurduk. 2 yıl içinde burularda ciddi anlamda ihracat yapılabilecek meyve potansiyeli mevcut olacaktır. Van ihracat yapılabilecek meyve potansiyeline ulaşmıştır" dedi.

300 TON ELMA İHRAÇ ETTİK

Amacının Van Gölü havzasını bölgenin meyve ve sebze ihtiyacını karşılayacak potansiyele ulaştırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Çünkü o potansiyel burada var. Bu konuda insanların dikkatini çekip üretime yönlendirmek lazım. Son yıllarda üretimde ciddi artış oldu ama tabii ki yeterli değil. Bölge denince sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bahsetmiyoruz. Bölge denince Irak, İran, Nahcivan ve Azerbaycan'a kadar gidecek ürünlerden bahsediyoruz. Bu sene biz bütün ürünü Kuzey Irak'a verdik. Yani ihracata başladık. İnşallah bundan sonra daha yüksek potansiyellerle ihracatımızı sürdüreceğiz. Bu sene 300 ton ihracat yaptık. Memnuniyetleri arttıkça bu işin artacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

VAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

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