Minibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandı

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VAN'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsteki 2 yolcunun üzerinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim günü, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine 30 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen D.K.ve R.K. adlı yolcuların çantaları ile üzerlerini de aradı. Aramada 10 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve "Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından tutuklandı.





VAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:22

YATSI 18:39

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