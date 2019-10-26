Türkiye birincisi Aslıhan Damar, Kaymakam Genç'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan kadın çiftçi Aslıhan Damar, Kaymakam Hamit Genç'i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen 2019'un en iyi proje ödülünü Van’ın Gevaş ilçesinden katılan Aslıhan Damar "Kaya balı üretimi" projesi ile Türkiye birincisi olurken, birincilik ödülünü ise Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den aldı. Gevaş'ın Göründü Mahallesi'nde ikamet eden Aslıhan Damar, yarışma sonrası Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'i makamında ziyaret etti.

VAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

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