Vali Bilmez’den taziye ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Bilmez’den taziye ziyareti

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz gün iş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli Habip Polatcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Bilmez’den taziye ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz gün iş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli Habip Polatcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte geçtiğimiz gün iş kazasında hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi personeli Habip Polatcan’ın için ilçede açılan taziye evine geldi. Burada Polatcan ailesine başsağlığı dileyen Vali Bilmez, ailenin acısını paylaştı.
Vali Bilmez ayrıca Twitter hesabında “Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Jeoloji Mühendisi Habip Polatcan’ın Erciş İlçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

VAN

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye birincisi Aslıhan Damar, Kaymakam Genç'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Aslıhan Damar, Kaymakam Genç'i ...
Raftingcilerden Kaymakam Çeçen ve kurum amirlerine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Raftingcilerden Kaymakam Çeçen ve kurum amirlerine ...
Minibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Minibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandı
Van'dan Kuzey Irak'a 'en güzel elma' ihracatı
YEREL HABERLER Van'dan Kuzey Irak'a 'en güzel elma' ihracatı
Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Van’da PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP ...
Teröristlere jeneratör temin eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Teröristlere jeneratör temin eden şahıs tutuklandı
Van TSO’da ‘Kadın ve Girişimcilik’ paneli
YEREL HABERLER Van TSO’da ‘Kadın ve Girişimcilik’ paneli
Van’da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretildi Hastaneleri masraftan kurtaracak cihaz üretildi
YEREL HABERLER Van’da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz ...
Van heyetinden Bakan Turhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Van heyetinden Bakan Turhan’a ziyaret
Başkan Tanış, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tanış, vatandaşlarla bir araya geldi
Van’da ‘Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği’ eğitimi
YEREL HABERLER Van’da ‘Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat ...
Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde ‘Hasta Hakları ...
Başkan Sağlam’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sağlam’dan esnaf ziyareti
Türkmenoğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Türkmenoğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret
Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Kent Kütüphanesi’ için çalışma
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Kent Kütüphanesi’ için ...
Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, belediyenin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, belediyenin ...
Van’da ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği
Van YYÜ'de “3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” sempozyumu
YEREL HABERLER Van YYÜ'de “3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet ...
DAKA, sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van’da tamamlandı
YEREL HABERLER DAKA, sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van’da ...
Genel Sekreter Türkman’dan eğitim merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman’dan eğitim merkezine ziyaret
İpekyolu Belediyespor Kulübü basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyespor Kulübü basınla bir araya geldi
Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için çalışıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X