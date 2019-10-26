Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’den Erciş’e ziyaret

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez Erciş’e ziyarette bulundu.

İlk olarak Erciş Belediyesine geçen Bilmez burada Erciş Belediyesi Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından karşılandı. Daha sonra Başkan vekili Mehmetbeyoğlu’ndan Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Bilmez, buradaki ziyaretinin ardından, Akçagedik Mahallesine geçti. Geçtiğimiz gün geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi personeli Habip Polatcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bilmez daha sonra ilçeden ayrıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in ziyaretine Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman da eşlik etti.

VAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:22

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.