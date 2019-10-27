Van’da "2. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Van Kalesi önünde düzenlenen şenliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, eskiden Van bahçelerinde, Van sokaklarında oynanan ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının ikincisini düzenlediklerini dile getirerek, “Bu oyunları yaşatmak anlamında, bu oyunları geleceğe taşımak anlamında bir şeylerin yapılması, bu oyunlarımızın geleceğe taşınması noktasında birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bir isteğimiz var. Beden eğitimi derslerinde, beden eğitimi öğretmenlerimiz Van yöresine ait oyunları çocuklarımıza oynatmakla, tanıtmakla, göstermekle kültürümüzü yaşatmak anlamında çok önemli bir iş yapmış olurlar. Bu anlamda, bu kültürümüzün desteklenmesi konusunda bizlere yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

Van kedisi, Van Gölü canavarı ve inci kefali maskotlarının yer aldığı şenlikte, çocuklar tarafından oynanan birdirbir, güvercin taklası, halat çekme, milav, fırfıra, yağ satarım bal satarım, yakan top, dokuz taş, uzun eşek, halat çekme, misket ve uçurtma oyunlarına Vali Bilmez başta olmak üzere protokolün de dahil olması güzel görüntüler oluşturdu.

Şenlik sonunda bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı hem çocuklarımız hem içinde çocukluğu yaşatan büyüklerimiz hep beraber oynadılar. Bizler de geçmişe gittik. Bu oyunları unutturtmamamız lazım, yeni nesillere aktarmamız lazım. Bu şenliğin temel amacı budur. Ben bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyor, bütün çocuklarımızın bütün hayatlarının bugün gibi şen şakrak olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, “Bu oyunlar insanı yıllar öncesine götürüyor. Bizim zamanımızdaki şartlar bugünkü gibi değildi ama çocuk her zaman çocuktur. Onlarla birlikte olmak, onlarla bir şeyler paylaşmak güzel bir şeydir. Çocukluğumuzda büyüklerimiz belki bizimle bir şey paylaşmıyordu ama biz bugün çocuklarımızla paylaşıyoruz. Bizim için de güzel bir gün oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oynanan oyunlarla geçmişe adeta yolculuk yaptıklarını ifade eden vatandaşlar, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, çocuklar ise çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söylediler.

İkramların dağıtıldığı şenlik, hediye çekilişleriyle sona erdi.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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