MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Güngöralp, cumhuriyetin 96. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm dinamikleriyle mücadele eden şanlı ecdadımız, Orta Asya'dan Avrupa'ya sıralanan kahramanlık destanlarına bir yenisini ekleyerek Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve bu büyük zaferi cumhuriyetle taçlandırmıştır. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesap yapan şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk'ün çelik iradesi karşısında yerle bir olmaktan öteye gidemeyecektir. Atalarımızın mirası olan kutlu vatanın, yıkılmaz cumhuriyetin, şanlı al bayrağın manevi yükümlülüğü hepimizin omuzlarındadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yad ediyor, Van halkının ve aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:21

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.