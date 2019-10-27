Bahçesaray'da trafik kazası; 3 yaralı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. K.T. yönetimindeki 23 HH 995 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü K.T. ile yanında bulunan A.S. ve H.S. isimli şahıslar yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, vatandaşların da yardımı ile ambulanslara alınarak Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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