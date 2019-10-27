Başkan Sezer, Gevaş’ın sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçe sorunlarının çözümü noktasında Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek ilçe sorunlarını dile getirdi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında bilgi veren Başkan Sezer, daha sonra ilçenin doğalgaza kavuşması için AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme yaptı. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Sezer, her iki görüşmenin de olumlu geçtiğini ifade ederek, “İlçenin sorunlarını çözmek için geldiğimiz günden bu yana büyük çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunduk. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ederek, ilçemizin sorunlarını ve eksiklerini dile getirdik. Bakanımız da bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verip, bu sıkıntıları yakinen takip edeceğini ve gidereceğini ifade ettiler. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

İlçenin doğalgaza kavuşması noktasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Sezer, “Özellikle ilçemizin en büyük ihtiyacı olan doğalgazın Gevaş’a gelmesi için kendilerinden destek istedik. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarımızın sona erdirilmesiyle alakalı görüşmeler yaptık. Başkanımızın taleplerimiz neticesinde ilgili bakanları arayıp, birebir sıkıntılarımızı takip etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her iki ziyaretimiz de çok olumlu geçmiştir. Ben bu anlamda bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a gerekse AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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