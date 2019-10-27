Gevaş yemek yarışmasına damga vurdu

Van’da düzenlenen ‘Kocaeli’nden Van’a Uzanan Yöresel Yemek Yarışması’nda 5 ödül alan Gevaşlı kadınlar yarışmaya damga vurdu.

Kocaeli Körfez İlçesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin önderliğinde Edremit Kocaeli Parkında düzenlenen yarışmaya Kocaeli Üniversitesi, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Körfez Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Lezzet Dostları Derneği, Lezzet Yazarları Derneği, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi de destek sağladı. Yoğun ilginin gösterildiği yarışmaya Van, Edremit ve Gevaş ilçelerinden toplam 165 kadın katıldı. Yöresel yemeklerin yarıştığı ‘Kocaeli’nden Van’a Uzanan Yöresel Yemek Yarışması’na 36 kadın yarışmacı ile katılan Gevaş, heyecanlı geçen yarışmanın sonunda 5 ödül alarak güne damgasını vurdu. Yarışmanın ‘Ana Yemek’ kategorisinde Zeycan Fırat birinci, Nalan Fırat ikinci, Canan Alkan da üçüncü olurken, ‘Çorba’ kategorisinde ise Hilal Güllü birinci ve Hediye Yaman ikinci oldu.

Gevaş’ın aldığı ödüllerden memnun olduğunu ifade eden Gevaş Belediye Başkan Vekili Kezban Güllü, “Yarışmaya kadınlarımız büyük ilgi gösterdi. Bu yarışmaya toplamda 36 kadınımız katıldı. Yaptıkları birbirinden güzel yemeklerle yarışmada 5 ödül aldık. Ben bu anlamda tüm kadınlarımızı kutluyor, yarışmanın düzenlemesine katkı sunan Belediye Başkanımız Murat Sezer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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