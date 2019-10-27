Gülaçar: “Van Ferit Melen Havalimanı sefer sayıları artırıldı”

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, haziran ayından bu yana sefer sayılarının yetersizliğinden dolayı mağduriyetlere sebep olan Van Ferit Melen Havalimanındaki uçuşlara ek seferler eklendiğini söyledi.

Yeni seferlerin eklenmesini sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, “THY ile görüşmelerimiz sonucunda kış tarifesi kapsamında Vanİstanbul Havalimanı 2 uçuş, Vanİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2 uçuş ve Ankara Esenboğa 3 (bazı günlerde 4) uçuş olarak güncellenmiştir. Değerli hemşehrilerimizin bilgisine sunarız” ifadeleriyle müjdeyi verdi.

Müjdenin ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda teşekkür alan Gülaçar, sefer sayılarında iyileştirmelerin devamı ve yılın tamamına yayılması için yetkililer ile görüşmelere devam edildiğini belirtti.

Van Ferit Melen Havalimanından yapılan uçuşlara yönelik gerçekleşen yoğun taleplerden kaynaklı sefer sayılarının yetersiz kalması birçok kişinin uçaklarda yer bulamamasına neden olmuştu. Yapılan bu iyileştirmeyle bu sorunun çözümü ve mağduriyetlerin ortadan kalkması adına önemli bir adım atılmış oldu.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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