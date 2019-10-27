Vali Bilmez, ikinisan caddesi esnafını ziyaret etti

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Van Valisi Mehmet Emin Bilemez, İkinisan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Vali Bilmez, geçtiğimiz hafta sonu çift yöne açıldıktan sonra büyük hareketlilik kazanan İskele Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyeretinin ardından bu hafta sonu da İkinisan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Hafta sonunda esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Vali Bilmez,."İkinisan Caddesi üzerinde işyeri bulunan esnafımızın çayını içip sorun ve taleplerini dinledik. İmkanlar dahilinde talepleri yerine getireceğiz. Sorunların çözümü için de görüş alış verişinde bulunduk" dedi.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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