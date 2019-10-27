Çarşı Van’ın derbi sevinci

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 10 yenmesi Çarşı Van tarafından coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş’ın sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 10 yenmesi üzerine sokağa çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş bayrağı ve meşalelerle Maraş ve Cumhuriyet caddelerinde sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, daha sonra araçlarla kentte sevinç turu attı. Galibiyetle ilgili konuşan Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Acar, “Bu sezon lige kötü başladık. Ama bu maçta takım iyi oynadı. Son zamanlarda en büyük derbiler, Beşiktaş ile oynanan derbilerdi. Çok güzel bir maçtı. İnşallah bu maçla beraber çıkışa geçeceğiz. Yeni yönetimi de tebrik ediyoruz” dedi.

Van Beşiktaşlılar Derneği İkinci Başkanı Diyadin Behçet ise, “Geçen sezonki derbi maçta büyük haksızlığa uğramıştık. Ama bugün bu mücadeleyi kazanarak futbolda adaletin ne kadar önemli olduğunu gösterdik” ifadelerini kullanırken, Çarşı Van Başkanı Ahmet Karatay da, “Bu sezon beklediğimiz gibi başlamadı. Bugün Galatasaray’ı derbide yendik. Çok mutlu olduk. Bu vesileyle yeni yönetimi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

VAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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