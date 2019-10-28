Başkan İlhan'dan ‘göçmen’ açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın sınır ili olması nedeniyle yıllardır mülteci sorununun belli aralıklarla kentin gündemini meşgul ettiğini söyledi.

İlhan, "Özellikle son aylarda yollar başta olmak üzere otogarda ve şehrin birçok yerinde mülteciler çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Mülteci sorunuyla alakalı bizlerde ilimizde gerek basın aracılığıyla gerekse direk olarak birçok sorunu yerinde görmekteyiz. Defalarca kez çok fazla sayıda mültecinin minibüs, kamyon kasası gibi araçlara doldurularak taşındığını ve kazalar da öldüğüne şahidiz. Birçok kez de sınır hattında mültecilerin soğuk hava koşulları ya da farklı nedenlerle öldüğünü duymaktayız. Binlerce mültecinin açlıkla, hastalıkla karşı karşıya kaldığını kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ya da çok ucuza ağır işlerde çalıştığını görmekteyiz. Ne yazık ki insan kaçakçılığının meslek haline dönüştürüldüğü de göz ardı edilemeyecek bir durumdur" dedi.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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