Başkan Say’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için ülkemizin attığı adımları tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı ve onur tablosu haline geldiğini söyledi.

Başkan Say, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü kutlayarak, “Yedi düvele karşı verilen mücadelenin sonucunda kurulan cumhuriyetimiz, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış milletimiz, her buhranın üstesinden gelmeyi başarmış ve her defasında dünya sahnesinde hak ettiği yerini almıştır. Cumhuriyetimizin bize kazandırdıkları, modern bir devlete dönüşmesi ve bugünkü seviyeye ulaşması, tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı ve onur tablosudur. Yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan, her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye’ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, el ele gönül gönüle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

