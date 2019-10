Başkan Akman’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kurtuluş Savaşı’nın her şeyini kaybetmiş olan bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun hikâyesi olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Saih Akman, “Yaklaşık 100 yıl önce bu kutsal toprakları kendi aralarında pay etmeye çalışan lisanları ve inançları farklı olan işgal güçlerinin hesaba katmadıkları tek şey, Gazi Mustafa Kemal’in önderliğindeki milletimizin cesareti ve ferasetiydi. O gün bu kötü emellerine ulaşamayanlar, ekonomik, siyasi ve askeri pek çok argümanı zaman zaman devreye sokarak vatanımız üzerindeki kötü emellerinden vazgeçmediklerini gösteriyorlar” dedi.

Topraklarında esir yaşamayı kabul etmeyen milletimizin, bu bilinç ve kararlılıkla, donanım ve imkân bakımından kendinden kat kat üstün olan güçlerle karşı karşıya gelmekten korkmadığını vurgulayan Başkan Akman, “Bu millet sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana karşı tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir zafere imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısıyla ismini bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu’da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse, bugün Kuzey Suriye’ye düzenlediğimiz ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

En önemlisi 96 yıl önce İstiklal Harbi’mizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize can veren ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bu eşsiz ruh, sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan toprağında operasyona asla müsaade etmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anar, bütün hemşehrilerimi sevgiyle selamlarım” şeklinde konuştu.

