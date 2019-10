Van heyetinden Bakan Ersoy’a ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal öncülüğündeki Van heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

AK Parti milletvekilleri, beraberindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Van’ın turizm projeleri, beklentiler ve yatırımlar görüşüldü. Turizmin ekonominin yanı sıra çevresel ve sosyokültürel yaşam üzerindeki etkilerinin de konuşulduğu zirvede, sektörün önündeki engellerin nasıl aşılacağı tartışıldı. Doğal, tarihi ve kültürel çekiciliği ile muazzam bir açık hava müzesi olan Van’ın desteklenmesi ve sürükleyici bir güç haline gelmesi için bakanlığın pozitif ayrımcılık yapması talep edildi.

Milletvekilleri ve Van heyeti, Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, bölge ile ilgili görüşlerini aktararak beklentilerini şöyle sıraladılar:

“Güvenlik sorununun hızla çözülüyor olması, bölgemiz hakkındaki olumsuz algının da kırılmasına yönelik önemli katkılar sunmaktadır. Ancak Van’ın sektörde bir sıçrama yapabilmesi için turizm altyapısının geliştirilmesi ve devlet desteklerinin sektörde yoğunlaşması gerekmektedir. Bölgemiz; doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri bakımından önemli bir destinasyona sahiptir. Alternatif turizm çeşitliliği olan ilimizde, kış sporları turizmi, akarsu turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi ve termal turizm, dağcılık ve yayla turizmi, su sporları ve dalış turizmi gibi mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmalıdır. Van Gölü Havzası, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turistik değerlerinin yüksek olduğu bir alandır. Buranın Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi ile turizm merkezi olarak ilan edilmesi, her şeyden önce büyük ölçekli planlama oluşturmayı ve büyük yatırımları amaçlayacaktır. Van Gölü Havzasına özgü bir teşvik paketinin çıkartılması, Van’ı bölgesinde önemli bir turizm merkezi yapacaktır. Zengin ve şifalı termal sulara sahip Van’ın bu avantajı değerlendirilmelidir. Erciş, Muradiye ve Çaldıran bölgesinin termal turizm merkezi olarak ilan edilmesi, buradaki yatırımları cazip hale getirecektir. Yine ulaşım, konaklama ve modern kongre merkezi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın İran üzerinden Asya ülkelerine açılan kapısı olan Van’da, kongre turizmi desteklenmelidir. Bakanlık bu konuda teşvik edici ve yönlendirmelidir. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ticaret yolu üzerinde önemli bir konuma sahip Van, kendi coğrafyasına has özellikleri ile tam bir fuar kentidir. Burada düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarların desteklenmesi hem ülkemiz hem de bölgemiz için büyük fayda sağlayacaktır. Coğrafi çevre ve ona ilişkin değerler, turizmin gelişmesinde belirleyici olmuştur. Van ilimizde coğrafi konumunun kendine sağladığı büyük avantajlar sayesinde birçok farklı medeniyetin kurulmasına ve gelişmesine imkân sunmuştur. Dolayısıyla Van dünya ender şehirlerden biri olarak büyük bir zenginlikte tarihi ve kültürel bir mirasa sahiptir. Turizm farklı boyutları olan, her toplumsal grup tarafından değişik şekilde algılanabilen bir olgudur. Bu yönden de Van, çeşitliliği zengin bir potansiyele sahiptir. Van yöresi ve Van Gölü Havzası; iklimi, coğrafi yapısı, sosyokültürel dokusu ve zengin tarihi ile turizmde her mevsim önemli bir çekim merkezi olabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda alt yapıyı güçlendirecek planlamalar ve teşvikler yapmalıdır. Ekonomik kazançlar sağlayan turizm, yerel halkında yaşam standartlarını yükseltebilecek, iş imkânlarını da arttıracak bir sektördür. Ayrıca turizm ile diğer ekonomik sektörlerinde birbiriyle etkileşimi söz konusundur. Halk arasında da ‘bacasız fabrika’ olarak adlandırılan turizm, Van’da lokomotif bir sektör olabilir. Dolayısıyla turizm Van’a büyük fayda sağlayabilir. Gelişmişlik düzeyi olarak Van gibi dezavantajlı şehirlerde turizm altyapısının geliştirilmesi, kısa zamanda fazla kaynak gerektirmeden yapılan yatırımları cazip hale getirecektir. Ayrıca turizmdeki gelişmeler; sanayi, hizmet ve tarım gibi sektörlerin ilgili kısımlarını da geliştirecek ve buna bağlı olarak ekonomik canlanma gerçekleşecektir.”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, Van heyetinden aldığı bilgiler doğrultusunda çalışacaklarını ifade ederek, Van’ın turizm sektöründen hak ettiği payı alması ve tanıtımı için diyalog içinde çalışacaklarını belirtti.

