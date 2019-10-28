Van'da 29 Ekim’de ulaşım ücretsiz

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Van Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediye otobüsleri ücretsiz olacak.

Van’da cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında, kutlama ve etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla büyükşehir belediyesine ait otobüsler, alınan meclis kararı ile 29 Ekim’de vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:21

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İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:20

YATSI 18:37

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