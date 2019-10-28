Van’da parkomat uygulaması için ihale

Van Büyükşehir Belediyesi, Yol Üstü Otopark Sistemi (Parkomat) uygulamasının yeniden ihalesini yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkomat uygulaması kiralama ve işletilmesi ihalesinin 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak olan ihale, kapalı teklif usulü ile yapılacak. Bin 570 araçlık cadde üzeri otopark işletmesi 58 ay süreyle ihaleye verilirken, ihalenin muhammen bedeli ise 7 milyon 656 bin TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı kararıyla Belvan Ulaşım Sanayi Limited Şirketine bağlanan parkomat uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 922 araç park kapasitesine sahip olan uygulama, bin 570 araca çıkarıldı. Ayrıca uygulama; Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Sıhke, İskele, Zübeyde Hanım, Milli Egemenlik ve İki Nisan caddeleri ile Ferit Melen Bulvarı Cemaller Sokak ve İrfan Baştuğ Caddesi Uzun Sokak olmak üzere 10 farklı noktada uygulanacak” denildi.

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