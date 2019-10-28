Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret

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Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Bilmez; VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, yardımcıları ve daire başkanları tarafından karşılandı. VASKİ toplantı salonuna geçen Vali Bilmez ve beraberindeki heyete, kurumun yaptığı hizmetler ve projelerle ilgili kapsamlı bir brifing verildi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman da hazır bulundu.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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