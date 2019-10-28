Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerde yürütülen stabilize yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kilimli Mahallesi’nde yürütülen 3 bin 800 metre uzunluğundaki stabilize yol çalışmaları sürüyor. Mahalle aralarındaki sokaklarda stabilize çalışması yapan ekipler, ardından bordürlü kilitli parke taşı döşeyecekler. Mahallede yağan yağmur ve kar sularından dolayı yolların kullanılamaz hale geldiğini ve bu sorunu ortadan kaldırmak adına stabilize yol çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Fen İşleri Müdürlüğümüz, yolları ya da başka sorunları bulunan mahallelerimizi tespit ediyoruz. Bu tespit çalışmalarının ardından yerinde yapılan aplikasyon çalışmalarıyla birlikte teknik personellerimiz tarafından değerlendirildikten sonra çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlçemizde nüfus yoğunluğunun bulunduğu Kilimli Mahallemizde çalışmalarımızı başlattık. Burada 3 bin 800 metre stabilize alt yapı yol çalışması ile birlikte su birikintileri için koruge borular gerekli yerlere yerleştirilerek halkımızın rahat ve güvenli şekilde yollarını kullanmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın yapılmasının ardından imkanlarımız dahilinde bordürlü kilitli parke taşı döşeme işlemine başlayacağız” dedi.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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