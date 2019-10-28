“Dede-Nene Torun El Ele Başkale’den Çanakkale’ye” gezisi

Van'ın Başkale ilçesinde şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri için Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisi düzenlendi.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul, Bursa ve Çanakkale gezisine; şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinden oluşan 35 kişilik bir grup katıldı. “DedeNene Torun El Ele Başkale’den Çanakkale’ye” projesi kapsamında yola çıkan aileler, Çanakkale’de Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı’nı gezerek, tüm şehitlerle birlikte Vanlı şehitleri de ziyaret edip burada dualar ettiler.

Ardından Bursa’ya geçen aileler; Tophane, Panorama 1326’yı gezip, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ile Bursa Ulu Camii’ni ziyaret ettiler.

Çanakkale ve Bursa gezilerinin ardından İstanbul’a geçen grup, burada da Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı’nı, Eyüp Sultan Hazretlerinin Türbesi’ni, Panorama 1453 Müzesini ziyaret ettikten sonra boğazda tekne turu yaptı.

4 günlük gezinin ardından Başkale’ye dönen şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, düzenlenen geziden dolayı çok mutlu olduklarını, duygulandıklarını, onurlu bir gezi olduğunu dile getirerek, Kaymakam Asım Solak’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Başkale Kaymakamı Asım Solak ise, şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin Çanakkale şehitliğini gezmekle ilgili talepleri olduğunu belirterek, “Onların bu taleplerini değerlendirerek Çanakkale gezimize ek olarak Bursa ve İstanbul ilimizi de ekledik. Şehitlerimizin aileleri, gaziler ve gazilerimizin aileleri bizim için çok değerli emanetlerdir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu yurdun birliği, dirliği ve bölünmez bütünlüğü uğruna kanlarını, canlarını verdi. Bu geziyle biz de onlara ve ailelerine görevimizi bir nebze olsun yerine getirmek istiyoruz. Bu vatanda huzur içinde yaşıyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bunu onlara borçluyuz" dedi.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:20

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.