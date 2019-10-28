Vali Bilmez’den ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetin ilanı, millet olarak şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün 96. yıldönümünü kutlamanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya bir kez daha hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 96 yılın ardından geldiğimiz noktada; Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet, milletimizin ortak eseridir. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapacaklarımız dostlarımıza güven ve gurur kaynağı olurken, milletimize düşmanlık eden karanlık güçlere ve vatan hainlerine ise korku vermektedir. Bugün de İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan ve Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadır. Bu ruh sayesinde Cumhur ile Cumhuriyet bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmıştır. Güçlenen ve dünyada söz sahibi olan ülkemizi terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ hedef olarak seçmişlerdir. Ama bizi hedeflerine koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminde yaşadık. O gün milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır. Çünkü Cumhuriyet bizim en büyük kazanımımızdır. Bu vesileyle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, cumhuriyetimizi daha da büyüteceğimize olan inancımla milletimize sağlık, huzur ve esenlik dilerim. Her yönüyle çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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