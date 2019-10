Başkan İlhan’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan; yayımladığı mesajda, "Türkiye; huzur içinde yaşayan, mutlu ve müreffeh insanlar ülkesi olduğu oranda cumhuriyet gerçek manasına kavuşacaktır. Bugün 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, aziz milletimizin canları pahasına ortaya koydukları büyük fedakarlıklarla kuruldu. Ancak bugünkü siyasi anlayış ecdadın ortaya koyduğu o asil duruştan çok ama çok uzaktır. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. İçeride terör belası her gün yüreğimizi yakmaya devam ediyor. İslam coğrafyası kurtlar sofrasında pay edilmeye çalışılıyor. Ateş kapımıza dayandı. Ne var ki iktidar ve muhalefet, bu devasa sorunları çözmek bir yana, oturup konuşmayı bile beceremiyor. Bayramları dahi gerginlik ve kutuplaşma nedeni haline getirip, krize dönüştürebiliyor. İşsizliğin olmadığı, insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, müreffeh bir Türkiye'yi kurma konusunda da bu kadar kararlı olsalar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde her beş gençten biri işsizdir. Cumhuriyet'e sahip çıkmak; gençlere yeni iş sahaları kurmakla olur. Yoksulluğu bitirmekle olur. Terörü çözmekle, akan kanı durdurmakla olur. Çünkü cumhuriyet halkın sesine kulak vermek, milletin taleplerini yerine getirmektir” dedi.

Her şeye rağmen karamsar olmadıklarını vurgulayan İlhan, "Bu yüce millet en zor zamanlarda bile tarih yazmış, olmaz denileni başarmıştır. Hiçbir zaman güce boyun eğmemiştir. Esaret ve dayatmayı reddetmiştir. Bu ülkeyi canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Onların milli mücadelede ortaya koydukları azim ve cesaret her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Yeniden büyük Türkiye'yi kurma konusundaki kararlılığımızın en büyük gücü olacaktır" ifadelerini kullandı.

