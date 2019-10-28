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Van’da terör operasyonu

İHA

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Saray ilçesinde ikamet eden şüpheli şahıs, ‘Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 27 Ekim 2019 tarihinde yakalanmış olup, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet piyade tüfeği, bir miktar mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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