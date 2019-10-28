Eski Başkan Karael’den ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van DemircilerTornacılarTamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Eski Başkanı İdris Karael, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İdris Karael, yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

VAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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