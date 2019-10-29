Emniyet Müdürü Karabağ’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Karabağ, yayımladığı mesajda, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı ‘Kurtuluş ve İstiklal’ ateşiyle başlayan mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Ülkemiz; diyeti çok ağır bedellerle ödenmiş kutsal bir vatan toprağıdır. İçinde bulunduğumuz coğrafya, vatan ve cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu bizlere her gün yeniden hatırlatmakta olup, en temel görevimiz de vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize ve tüm kutsal değerlerimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır. Millet olarak Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın sonsuz mutluluğunu yaşarken, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için atalarımızdan devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan, yorulmadan çalışacak; vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize ve tüm kutsal değerlerimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıldönümünü kutluyorum” dedi.

VAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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