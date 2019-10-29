Başkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başkale çarşı merkezinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, hükümet konağında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Başkale Yatılı Bölge Okulunun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkale Kaymakamı Asım Solak, cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümünü coşku ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

Okunan şiir ve halk oyunları gösterisinden sonra değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Şahin Yağızer, Cumhuriyet Savcısı Enes Oflaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş, öğretmen ve öğrenci katıldı.

VAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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