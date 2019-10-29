Rektör Şevli’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet’in 96’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Rektör Şevli, “Bu Cumhuriyet’i bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. 96 yıl önce bugün Cumhuriyet’in ilanıyla milletimizin kaderi değişmiş, bağımsız ve modern bir yönetimin temeli atılmıştır. Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’nda birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle daha iyi bir geleceğe ulaşma heyecanındayız. Biz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak geçmiş zaferlerimizden aldığımız güç, Cumhuriyetimizden aldığımız sorumluk bilinciyle yeni nesillerimizi daha modern ve bilimsel bir geleceğe taşıma gayretindeyiz. Van YYÜ olarak tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.

VAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

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