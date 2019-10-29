Erciş'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu Öğrenciler bayram alanından Mehmetçiğe selam gönderdi

Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun kaymakamlıkta tebrikleri kabulünün ardından Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu önünde düzenlenen kutlama törenine geçildi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçedeki gaziler ve şehit aileleri, vatandaşlar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu; vatandaşların, öğrencilerin ve öğretmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve hazırladıkları etkinliklerin ardından, ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Törende öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram alanından Mehmetçiğe selam gönderirken, kutlamalar resmi geçit töreniyle sona erdi.

VAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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