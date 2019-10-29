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Çatak’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çatak’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van’ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Havanın yağışlı olmasından dolayı Çatak Yatılı Bölge Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Hilal Merve Aydın, Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Komando Tabur Komutanı Binbaşı Deniz Kün, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda; Kaymakam Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Akabinde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetimiz; azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olmuştur. Cumhuriyetimiz farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak birlikte yaşama idealimizin kaynağı olmuştur. Bu itibarla, Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu bağlamda bizlerde bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak, her bakımdan daha güçlü, daha mutlu ve daha gelişmiş bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet’i ‘en büyük eserim’ diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
İlçede bulunan öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan folklor gösterisinin ardından geçit töreniyle program sona erdi.

VAN

29 Ekim 2019 Salı

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